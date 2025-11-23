El estallido latente

Durante mas de cuatrocientas páginas, el periodista y escritor peruano Martín Roldán Ruiz describe al ritmo del punk local la escena de la Lima de los años ’80, la del primer gobierno del ARPA, las bombas de Sendero Luminoso y los cortes de luz. Editada originalmente en 2007 de manera independiente, Generación cochebomba llegó a editarse en España e incluso más recientemente por Seix Barral en Perú. En Argentina la acaba de editar de manera conjunta las editoriales Alto Pogo y Piloto de Tormenta.