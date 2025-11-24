Omitir para ir al contenido principal
38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries

Voces feministas de Salta denunciaron retrocesos locales en materia de género

Gabriela Villarreal y Pía Ceballos participaron del encuentro que se realizó en Corrientes, llevando al debate los reclamos territoriales.

Pía (segunda, sentada) y Gabriela (primera de la izquierda) (Gentileza)

Temas en esta nota: