Este viernes en librería Homo Sapiens
Una noche con los lectores en Homo Sapiens
26 de noviembre de 2025 - 13:15
Noche de las librerías rosario
Rosario
El País
La agenda del Gobierno
Javier Milei: reunión de Gabinete y del Consejo de Mayo
Roque Presti, un represor que murió impune
Los secuestros que reconoció ante la justicia el padre del futuro ministro de Defensa
Neocolonia… ¿o qué?
Eduardo Dvorkin
Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra
Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de noviembre de 2025
La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas
El dólar oficial apunta al techo
La contracara de un consumo popular que no repunta
El aumento de la luz impactó más en los sectores medios
Mara Pedrazzoli
Nuevo mecanismo para exportadores
Dolarizar saldos a favor
Quito y Colombres
Impactante choque y vuelco en Almagro
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de noviembre
Parque Patricios
Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu
Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River
De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo
Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida
Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad
Es por la causa por presunta administración fraudulenta
Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo
River dejó de creer en River
Daniel Guiñazú