Omitir para ir al contenido principal
PortadaLas12

Escenas

Piel de Lava y una escritura que sucede arriba del escenario

Editorial Entropía vuelve a editar las obras del grupo (ya lo había hecho en 2015). Ahora incluye Petróleo, la obra más popular de la banda de actrices.

Alejandra Varela
Por Alejandra Varela
Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes son cuatro mineros en Petróleo.

El País

Spagnuolo entrando a tribunales de Comodoro Py

Un fallo que generó asombro en Comodoro Py

La Cámara Federal embarra la cancha y pide investigar el origen de los audios de Spagnuolo

Por Irina Hauser
Represion en congreso año 2017, reforma previsional

Todo puede ser peor

La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri

nuevo bloque de UxP en Diputados

Un escenario que no se daba desde 1989

Los desafíos del peronismo en Diputados ante la consolidación de LLA como primera minoría

Por Paula Marussich

Pettovello se quedó sin excusas

La Corte Suprema rechazó una presentación del Gobierno, que deberá distribuir alimentos a los comedores

Economía

Consumo de Gas

Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno

Fuertes subas en la boleta de gas

Por Juan Garriga

Las familias se encuentran fuertemente endeudadas

Caída del crédito al consumo

Después de varias jornadas en alza, retrocedió a 1470 pesos

El dólar aflojó con la suba

Caída de producción de casi el 30 por ciento

Automotrices en punto muerto

Sociedad

Ocurrió en una vereda de Villa Devoto

Murió una joven al caérsele un andamio en la cabeza

Imágenes impactantes

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos

Guillermo Bustamante murió de un infarto tras un altercado con efectivos policiales

Cinco policías a juicio por la muerte de un hombre en una estación de servicio de Córdoba

Un mensaje en redes sociales

La dura advertencia de la embajada de EE. UU. por el caso de los argentinos detenidos en Miami

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

Este domingo, por las semifinales del Torneo Clausura

Racing: Costas debe armar un rompecabezas para enfrentar a Boca

Le ganó en un duelo electrizante a La Irenita La Hache

Ellerstina Indios Chapaleufú se instaló en la final del Abierto Argentino de polo

West Ham United's English striker #20 Jarrod Bowen (R) vies with Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez during the English Premier League football match between Manchester United and West Ham United at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 4, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Empate contra West Ham en Old Trafford

Premier League: Manchester United sacó apenas un punto

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 03: The Panini America FIFA World Cup 2026™ Sticker Collection Album Cover for Canada and the United States, unveiled today at MetLife Stadium on December 03, 2025 in East Rutherford, New Jersey. Dave Kotinsky/Getty Images for Panini America/AFP (Photo by Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Selección argentina conocerá esta tarde el nombre de sus rivales de la fase de grupos

Empieza a jugarse el Mundial con el sorteo en Washington