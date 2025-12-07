Omitir para ir al contenido principal
Importaciones desordenadas, costos en alza y concentración comercial.

La crisis que encarece la mesa de los argentinos

Los precios de frutas y verduras vuelven a mostrar una volatilidad que no se explica solo por la inflación.

Eduardo Sánchez*
Por Eduardo Sánchez*
Cuando ingresan limones de Brasil, Chile o Egipto, el precio interno aumenta.

El País

Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo

El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada

Dos peronistas con la peluca puesta

Por Analía Argento
Marcha de Jubilados al Congreso

Discapacidad, en emergencia

Las deudas impagables

Un gobierno “alineado”

Por Carlos Heller
Casamiento Sergio Mastropietro

La historia del "lavador" del dinero robado en Discapacidad

Mastropietro, el hilo conductor que une a Fred Machado y a Mauricio Macri con las coimas en la Andis

Por Raúl Kollmann

Economía

El mundo del trabajo según Milei

Por Hernán Letcher

Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel

La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje

Por Leandro Renou
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

Sarampion

Por el caso de un niño registrado en Entre Ríos

Se reactivó la alerta nacional por sarampión

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal
Video llamada

La ciencia analiza cómo una mala comunicación virtual influye en las decisiones

Los riesgos de que la videollamada se corte

Por Pablo Esteban
Doctor deepfake

Usan la IA en TikTok para promover remedios engañosos y falsos en EE.UU.

Videos fake de médicos reales para vender falsos medicamentos

Deportes

FOTO PRENSA AFA alicante seleccion argentina

El campeón se presentará en Kansas y luego de Dallas

FIFA confirmó las sedes donde Argentina jugará en el Grupo J del Mundial

FOTO CENARD cenard atletismo

Opinión

Por un deporte otra vez dentro del campo popular

Por Osvaldo Arsenio
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives out of the pit lane during the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

El británico, líder del campeonato, va por su primera corona

La Fórmula 1 cierra un año espectacular

Por Malva Marani
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 5: El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”. FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.

El argentino no avanzó en la qualy y largará 20°

Un último sábado complicado para Colapinto

Por Malva Marani