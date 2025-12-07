En el acto participaron autoridades de la institución española y de la argentina
La editorial Losada entregó su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de España
Se trata de una donación de material histórico que será custodiada por la institución española hasta su entrada en la Caja de las Letras. Entre los libros donados, figuran Cara de plata y Águila de blasón, de Ramón del Valle-Inclán; A la pintura, de Rafael Alberti, y La agonía del cristianismo (primera publicación de la editorial) y Cancionero de Miguel de Unamuno, ambos en su primera edición.