Un fenómeno visual global en Netflix contrasta con las críticas agudas de cine y espectadores

Netflix domina con “Trol 2”: 29 millones de visualizaciones en una semana

La esperada secuela se posiciona como número uno en Netflix. Sin embargo, críticos y público no comparten el mismo entusiasmo.

El País

La mira en el Presupuesto y las reformas regresivas

Javier Milei en Oslo, mientras empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso

Movilización al Congreso

Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad

Obra en construccion

La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei

El Gobierno apurado por quitar derechos laborales

Por Paula Marussich
Manuel Adorni

Adjudicación de Secretarías y agencias

El jueguito de Adorni

Economía

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

Dato incómodo para el Gobierno

Más inflación: el índice de CABA trepó al 2,4%

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025

Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre

La industria nacional en el pozo

Sociedad

En varios países de Europa

Crece la preocupación por una variante de la gripe H3N2 K: cuáles son los síntomas

Hay otras cinco provincia afectadas

Alerta amarilla por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llega la lluvia

Un misterio sin respuesta

Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofreció una recompensa por datos que permitan hallarlos

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre

Deportes

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional

FOTO PRENSA RACING BELGRANO futbol femenino racing belgrano de cordoba

Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita

Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 river gallardo

Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes

River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes