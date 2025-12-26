El autor del libro sobre el histórico documental de Solanas y Getino
Felipe Celesia: “Empecé a trabajar ‘La hora de los hornos’ cuando el fenómeno libertario empezaba a despegar”
Más de la mitad de las casi 300 páginas de la publicación refieren a antecedentes mediatos e inmediatos del film. Va de las biografías formativas e ideológicamente ondulantes de Octavio Getino y Fernando “Pino” Solanas al momento en que trabaron vínculo y empezaron a pergeñar juntos la obra cinematográfica. “Si la idea era hacer la biografía de una película había que contar el origen de los padres”, explica el autor.