La versatilidad con la que apareció en escena y el sello que imprimió en cada personaje lo catapultaron a un estatus de leyenda

Jack Nicholson y la mezcla perfecta de comedia y drama

El actor dejó una marca indiscutible en Hollywood. Sus interpretaciones y la selección de sus personajes han redefinido géneros y audiencias.

Cristina Kirchner

Nuevo parte médico

Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano

Un innovador enfoque en el marketing y promoción redefine las reglas del juego en la industria cinematográfica

Chalamet aprovecha la Sphere de Las Vegas para presentar ‘Marty Supreme”

Imágenes inéditas que exploran el pasado y proyectos futuros de Chalamel

Timothée Chalamet transforma sus 30 en un homenaje a “Marty Supreme” y a su niñez

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

El País

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Un freno a la política represiva

La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich

Declaraciones a The Telegraph

Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias

Economía

En busca de divisas

Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

Por Bernarda Tinetti

En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista

Fuerte suba del precio de la carne vacuna

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Falleció a los 94 años

Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja

paro de colectivos de la línea 148

Reclaman el pago del aguinaldo

Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA

refugios climáticos

Temperaturas peligrosas

Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo

Paraguay: tres argentinas murieron tras hundirse una lancha en el río Paraná

Deportes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

La Selección tiene una duda central

Por Daniel Guiñazú
Iñaki Basiloff

El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025

Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro