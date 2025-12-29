Omitir para ir al contenido principal
La versatilidad con la que apareció en escena y el sello que imprimió en cada personaje lo catapultaron a un estatus de leyenda
Jack Nicholson y la mezcla perfecta de comedia y drama
El actor dejó una marca indiscutible en Hollywood. Sus interpretaciones y la selección de sus personajes han redefinido géneros y audiencias.
29 de diciembre de 2025 - 19:30
Nuevo parte médico
Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada
El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025
Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino
Por
Pablo Amalfitano
Un innovador enfoque en el marketing y promoción redefine las reglas del juego en la industria cinematográfica
Chalamet aprovecha la Sphere de Las Vegas para presentar ‘Marty Supreme”
Imágenes inéditas que exploran el pasado y proyectos futuros de Chalamel
Timothée Chalamet transforma sus 30 en un homenaje a “Marty Supreme” y a su niñez
Exclusivo para
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas
El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
Pocas leyes, muchos vetos
Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año
Un freno a la política represiva
La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich
Declaraciones a The Telegraph
Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias
En busca de divisas
Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
Por
Bernarda Tinetti
En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista
Fuerte suba del precio de la carne vacuna
Por
Mara Pedrazzoli
Falleció a los 94 años
Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja
Reclaman el pago del aguinaldo
Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA
Temperaturas peligrosas
Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo
Paraguay: tres argentinas murieron tras hundirse una lancha en el río Paraná
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos
La Selección tiene una duda central
Por
Daniel Guiñazú
El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025
Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro