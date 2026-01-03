Omitir para ir al contenido principal
Visto y oído: guitarra Cobain

Últimas Noticias

El Interior, sin ingreso

Ordenanzas del interior provincial continúan fuera de la regularización

El gobierno designó temporariamente a un millar de trabajadores

“Lo que está pasando acá es la reforma laboral"

Ingenio Ledesma: despidos, proscripción sindical y represión

Por Claudia Ferreyra

Violencia en los barrios de Capital

El año comienza con dos homicidios en Salta

Por Andrea Sztychmasjter

AVISPAS

Exclusivo para

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Por decreto

Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

El País

Protesta fente a ANDIS, por cierre del area

“Le ganamos en la calle y también en el Congreso”

Colectivos de discapacidad exigieron la inmediata reapertura de ANDIS

El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers

“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph

Frenan la clausura de una institución educativa en General Vedia

La Justicia ordenó al gobierno del Chaco a garantizar la educación de jóvenes wichí

Por Bruno Martínez

Juristas y organismos de DDHH advierten sobre el espionaje político

El Gobierno sale a defender la reforma de la SIDE ante las críticas

Economía

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Registró su mayor incremento diario seis semanas. Cerró en 1475

El dólar estrenó bandas y subió

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

No se reportaron víctimas y los daños son menores

Un sismo de 6,5 grados en el centro de México

Es por la sucesión de casos de gatillo fácil en CABA

Piden la interpelación del ministro de seguridad porteño

Por Santiago Brunetto

Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas

Un sismo dejó dos muertos en México

Investigan una red de trata de menores captadas en colegios de Salta.

“Necesito una nena para una despedida de soltero”

Por Juan Funes

Deportes

Gabriel Arias

Luego de dar por concluida su etapa en Racing

Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys

Loyola

El chileno podría emigrar en los próximos días

Independiente recibió una oferta de Santos por Loyola

Miramon

El volante no tuvo mucha participación en Boca Juniors

Ignacio Miramón es nuevo refuerzo de Gimnasia

Boca Entrenamiento

Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta

Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza