El ataque de Trump a Venezuela

Organizaciones antirracistas del continente condenan la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

La ofensiva militar de Estados Unidos sobre Venezuela activó una rápida respuesta del movimiento afrodescendiente y antirracista latinoamericano. Organizaciones de Brasil, Colombia y Argentina denunciaron la operación como una nueva expresión del imperialismo contemporáneo, atravesada por intereses económicos, control racial y negación de la autodeterminación de los pueblos. Para estos espacios, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la actualización de una matriz histórica de dominación sobre América Latina y el Caribe.

Jeremías Perez Rabasa
Por Jeremías Perez Rabasa
Fuera Trump de Venezuela (Juan Barreto/AFP)

