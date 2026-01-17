Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Tottenham vende el pase del delantero a un grupo que lo lleva a Brasil
Los dólares que sacan a Veliz de su casa
Lo único que frena al momento la venta es la resistencia del goleador a dejar Arroyito. El goleador está a préstamo hasta julio. Los directivos hacen sus gestiones.
17 de enero de 2026 - 3:11
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Véliz
El delantero hace fuerza para quedarse pero la plata manda una vez más.
(Fotobaires -)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
La Cámara aceptó una apelación y prohíben relocalizaros, por ahora
Un fallo a favor de los carpinchos
Opinion
Argentina vista desde Brasil
Por
Emir Sader
Afroméride
Muhammad Ali, el que no obedeció
Por
Nicolás Parodi
Exclusivo para
Para "mejorar las relaciones de trabajo" entre Estados Unidos y Venezuela
El jefe de la CIA visitó a Rodríguez
El ancla que impuso el Gobierno hundió el poder adquisitivo
El salario perdió en la mayoría de los gremios
Por
Mara Pedrazzoli
La medida alcanza a todos los usuarios, incluidos los que pagan
X anunció que impedirá que Grok genere imágenes sexualizadas
Lo acusa la madre de un hijo suyo
Elon Musk, denunciado por las imágenes de Grok
El País
El Presidente en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María
Milei en busca de un baño de masas en uno de los festivales de los que criticaba
Por
Gregorio Tatián
Saldrán a la calle en rechazo de la reforma laboral
La UOM lanzó una convocatoria para definir un paro y movilización
Los negociadores y los intransigentes no lograr acordar una estrategia
La reforma laboral divide el gabinete de Milei
Por
Paula Marussich
Panorama Político
Incendio más inflación
Por
Luis Bruschtein
Economía
Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos
El dólar sigue en tendencia a la baja
A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas
Superávit fiscal con motosierra
Duro impacto de la política de ajuste en educación
7 sueldos universitarios menos
Por
Mara Pedrazzoli
El ancla que impuso el Gobierno hundió el poder adquisitivo
El salario perdió en la mayoría de los gremios
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Lograron contener el incendio en Puerto Patriada
El fuego cede de a poco y perdura en las raíces
La medida alcanza a todos los usuarios, incluidos los que pagan
X anunció que impedirá que Grok genere imágenes sexualizadas
Lo acusa la madre de un hijo suyo
Elon Musk, denunciado por las imágenes de Grok
Eran buscados por su familia
Recoleta: una mujer y su hijo aparecieron muertos en un hotel
Deportes
El argentino le ganó al peruano Juan Pablo Varillas
Andrea Collarini va por el título en el AAT Challenger TCA
Los argentinos serán los principales preclasificados en un certamen con cinco top 100
Comesaña, Navone y Juan Manuel Cerúndolo, las figuras que jugarán el Rosario Challenger
El argentino marcha segundo, a casi tres minutos y medio del líder
Rally Dakar: Benavides, a todo o nada en la última etapa
La escudería energética busca recuperar el título del mundo
Red Bull presentó su auto para 2026 con detalles retro