Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Entrevista al científico argentino que reside hace más de 30 años en esa ciudad de EE.UU.

Ernesto Resnik: “El ICE opera en Minneapolis como un grupo de tareas”

Frente al desembarco de 3 mil agentes del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el biólogo molecular celebra “la resistencia llevada a cabo por la gente en las calles”.

Guido Vassallo
Por Guido Vassallo
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 21: A person is detained by U.S. Border Patrol agents during a confrontation in an intersection on January 21, 2026 in Minneapolis, Minnesota. A reported 3,000 Department of Homeland Security federal agents have been deployed to the state, with more on the way, amid the Trump administration's major crackdown on immigration enforcement. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Según Resnik, los agentes del ICE tienen el “perverso incentivo” de cumplir con una cuota diaria de 3 mil detenidos (AFP/Getty Images via AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los “economitos” del país bonsai

Por Roberto Caballero

El psicoanálisis, las certezas y la tecnología

¿Importa la verdad?

Por Adelfa Jozami
Trump Zelenski-28/02/2025

Los presidentes prevén abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania

Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos

Discapacidad

En Casa Rosada dicen que “los fondos totales no están”

A pesar de la advertencia de la Justicia, el Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Melisa Molina

Exclusivo para

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

El País

Discapacidad

En Casa Rosada dicen que “los fondos totales no están”

A pesar de la advertencia de la Justicia, el Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Melisa Molina
REDES SOCIALES Rogelio Frigerio

En la gobernación de Entre Ríos

Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Un "breve intercambio"

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

FOTO REDES SOCIALES equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios

El posteo del embajador en redes

Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia

Economía

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Tierra del Fuego Industrias

El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios

A empresas de Tierra del Fuego

Por Mara Pedrazzoli

Crecen especulación financiera y agro, mientras caen industria, comercio y construcción

La economía partida en dos

Por Juan Garriga
Milei

Milei habló en Davos ante un auditorio casi vacío

Un discurso vacío, desconectado y para muy pocos

Por Leandro Renou

Sociedad

Lo confundieron con otra persona al atacarlo

Córdoba: murió el hombre acribillado por error

La descubrieron por sus huellas dactilares

Villa Urquiza: detuvieron a una viuda negra

Estaba detenido en Brasil

Extraditarán al uruguayo que asesinó a un hombre en Recoleta

La inoculación contra al herpes zóster asociada a un envejecimiento más lento

Beneficios extra por vacunarse

Deportes

FOTO REDES SOCIALES silverstone F1 formula uno alpine

Pero con Gasly a bordo

Fórmula 1: Alpine estrenó su A526 y encendió la ilusión

Galatasaray's Turkish defender #42 Abdulkerim Bardakci (L) fights for the ball with Atletico Madrid's Argentine forward #20 Giuliano Simeone during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Galatasaray and Atletico Madrid at Rams Park in Istanbul, on January 21, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

A una fecha del cierre de la fase regular

En la Champions League sigue todo bien apretadito

GENTILEZA libro sabrina ameghino

La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay

Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita