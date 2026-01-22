Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Ya son tres las mujeres al frente de puertos bonaerenses
Kicillof oficializó a una dirigente del MDF al frente del Puerto La Plata
Se trata de Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. Ya estaba en funciones, pero ahora quedó formalmente nombrada.
22 de enero de 2026 - 18:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
González ya estaba operativa al frente del Consorcio, y ahora cuenta con la designación oficial
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
La Plata
Últimas Noticias
El grupo de artistas se prepara para viajar a Nápoles a pintar una imagen del Diego
Muro Sur, de las calles de Lomas de Zamora al mundo
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo
Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones
El argentino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, y elevó su Elo a 2531 puntos
Garry Kasparov bautizó a Faustino Oro como “Chessi” y lo comparó con Messi
Exclusivo para
Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística
Manos prehistóricas que cambian la historia
En su discurso en el Foro de Davos
Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
El País
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
¿Quién necesita a Maquiavelo?
Por
Diego Sztulwark
Durante una entrevista
Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos
Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado
Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral
Economía
Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo
Navidad negra para el consumo masivo
Por
Leandro Renou
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026
En Davos
Caputo se reunió con la titular del FMI
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
Sociedad
Al menos 7 personas resultaron heridas
Choque múltiple en Palermo
La defensa del cantante en redes
Julio Iglesias realizó un nuevo descargo y compartió presuntos chats con las denunciantes
Crece la preocupación por la enfermedad
Una mujer murió de hantavirus en Arrecifes, la quinta víctima en Buenos Aires
Todavía se investiga la causa del accidente
Ya son 45 los muertos por le choque de trenes en España
Deportes
La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo
Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones
El argentino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, y elevó su Elo a 2531 puntos
Garry Kasparov bautizó a Faustino Oro como “Chessi” y lo comparó con Messi
El espíritu de Diego en la cloaca de Davos
Por
José Luis Lanao
Con Quinteros como DT llegaron los resultados y tomó confianza
Independiente, con sed de revancha
Por
Alejandro Duchini