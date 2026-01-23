El hambre y el avance narco: la resistencia de las cocineras en la 1-11-14
A pesar de sostener la red de contención social en los barrios más vulnerables, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires persiste en no reconocer a las cocineras comunitarias como trabajadoras formales, otorgándoles apenas un subsidio mínimo que no cubre sus necesidades básicas. En este contexto de precarización extrema, el comedor “Guerreras” del Bajo Flores lucha por no cerrar sus puertas frente al aumento de los alquileres, la falta de alimentos y un entorno donde la ausencia del Estado le cede terreno al narcotráfico.