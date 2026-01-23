Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
La oposición busca sumar senadores para bloquear la sesión del 11 de febrero
La CGT se reunió con Fuerza Patria por la reforma laboral
El peronismo quiere definir una estrategia conjunta con la central obrera para frenar el proyecto de LLA.
Por
Paula Marussich
23 de enero de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El oficialismo quiere tratar la reforma laboral el 11 de febrero.
(Celeste Salguero/ Comunicación Institucional Senado/Celeste Salguero/ Comunicación Institucional Senado)
Últimas Noticias
Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones
Las renuncias avanzan en el gabinete libertario
Por
Melisa Molina
Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor
El poder de compra en caída libre
Por
Mara Pedrazzoli
Los recordatorios de hoy
Nadia Doria Pagnanni, Roberto Puppo, Silvia Lydia Somoza
Docentes privados exigen el bono y ordenanzas, estabilidad
Enero se inició con reclamos en Educación
Exclusivo para
Crece la polémica en torno a Bryan Mayer
El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU
Por
Luciana Bertoia
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Confianza del consumidor, en baja
Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia
Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump
El País
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
Que la Constitución no sea un estorbo
Milei ordenó eludir al Congreso para que la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump
Por
Raúl Kollmann
Crece la polémica en torno a Bryan Mayer
El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU
Por
Luciana Bertoia
En la licitación, el gobierno provincial optó por la oferta más cara
Río Negro: Polémica por el alquiler de un helicóptero para combatir incendios
Por
Luciano Barroso
Economía
Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor
El poder de compra en caída libre
Por
Mara Pedrazzoli
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Confianza del consumidor, en baja
Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo
Navidad negra para el consumo masivo
Por
Leandro Renou
Pidieron datos a la jueza del caso YPF
Los buitres ahora quieren el oro argentino
Sociedad
Gracias al servicio de cámaras del COM
La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos
Según el ranking de Taste Atlas
La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana
Más del 60 por ciento está en estado regular o malo
Las rutas nacionales más peligrosas del país
Por
Santiago Brunetto
El problema de todos los veranos: ya se confirmaron más de 10.600 casos en Florianópolis
La gastroenteritis no tiene fin en Brasil
Por
Pablo Esteban
Deportes
Con presencia de ambas parcialidades en el Florencio Sola
Torneo Apertura: Banfield y Huracán quedaron a mano
El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús
San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura
El espíritu de Diego en la cloaca de Davos
Por
José Luis Lanao
Igualaron sin goles en el el debut en Santa Fe
Torneo Apertura: Unión y Platense se olvidaron de sacudir redes