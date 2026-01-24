Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Lo pidieron el gobernador Ignacio Torres y la Cámara de Turismo provincial

Chubut: intervienen el Parque Nacional Los Alerces

Incendios Chubut El Parque Nacional Los Alerces fue muy afectado y aún arde. (Noticias Argentinas)

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Teoría de la mujer enferma

Por María Moreno
Pichetto recinto -02/11/2024

Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal

El armado y las internas del peronismo no K

Por Analía Argento
Javier MIlei Chaqueño Palaveccino

Seis intendentes que eran de JxC se alinean con Milei

La Libertad Avanza come fichas radicales en Córdoba

Por Gregorio Tatian

Exclusivo para

Martin Menem y Patricia Bullrich reinstalan el debate punitivista

El Gobierno busca avanzar con proyectos para bajar la edad de imputabilidad

FOTO REDES SOCIALES celta

Significativa acción colectiva en Celta-Rayo Vallecano

Una victoria contra la homofobia en el fútbol

Por Malva Marani
Milei Trump

Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional

La caída de un rockstar

Por Luis Bruschtein
CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

El País

Pichetto recinto -02/11/2024

Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal

El armado y las internas del peronismo no K

Por Analía Argento
Javier MIlei Chaqueño Palaveccino

Seis intendentes que eran de JxC se alinean con Milei

La Libertad Avanza come fichas radicales en Córdoba

Por Gregorio Tatian

Fue designado por Carlos Presti

La sombra de la ESMA alcanza al nuevo jefe de inteligencia militar

Por Luciana Bertoia
estados unidos javier milei

Para participar en la “Argentina Week”

Milei prepara el pasaporte para viajar (otra vez) a Estados Unidos

Economía

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados

Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo

Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar

Bastián Jerez fue operado por sexta vez

Causó destrozos en varias zonas de la provincia

Un fuerte temporal en Mendoza con granizo y tormenta eléctrica

Lo pidieron el gobernador Ignacio Torres y la Cámara de Turismo provincial

Chubut: intervienen el Parque Nacional Los Alerces

Deportes

VILLARREAL, 24/01/2026.- El defensa del Villarreal Juan Foyth se lesiona durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling

Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial

España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 gimnasia de la plata racing

El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres

Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata

Por Daniel Guiñazú
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 barracas central river montiel

El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo

River se estrenó con una alegría

Por Malva Marani
COMO (Italy), 24/01/2026.- Como 1907's forward Anastasios Douvikas (L) celebrates with teammate Nico Paz after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Torino FC at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares

Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada