La memoria afrodescendiente en el Río de la Plata

El Casco Histórico de Colonia del Sacramento, en la costa occidental del Uruguay, se presenta hoy como una postal cuidadosamente preservada del pasado colonial rioplatense. Sus calles empedradas, la trama urbana irregular y las edificaciones que combinan estilos portugueses y españoles le valieron el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, detrás de esa imagen apacible y turística, el barrio histórico concentra una historia atravesada por disputas imperiales y el comercio transatlántico de personas.