Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Kempes
Criticó título a Central
04 de febrero de 2026 - 3:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Mario Alberto Kempes
(Miguel Ángel Polo/EFE)
Últimas Noticias
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
Kempes
Criticó título a Central
La primera temporada debutó con éxito en la plataforma, posicionándose rápidamente entre los favoritos de los fanáticos del género postapocalíptico
La saga de Fallout se renueva: tercera temporada inicia producción en 2026
Misterio resuelto: el presidente de la Gran Guerra por fin tiene rostro visible tras años de especulación
“Fallout” rompe con su tradición y muestra al presidente oculto
Exclusivo para
“No aceptamos limosnas”
Gremios ferroviarios lanzan un paro total para este jueves
Entrevista a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia
Janeth Forero: “Encontrar a Camilo Torres da una esperanza inmensa a quienes llevan décadas buscando solos”
¿Se puede volver atrás de una reforma laboral regresiva?
Mariano Recalde: “Cuando el peronismo recupere el gobierno tiene que ir el primer día con un megaDNU”
¿Cómo sigue su salud?
Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar
El País
Congreso caliente
Luis Caputo y el nuevo director del INDEC, citados a dar explicaciones por el IPC
Por
Natalia López Gómez
Argumentan que debe permanecer en el Museo Histórico Nacional
Herederos de Rosas piden frenar el traslado del sable corvo de San Martín
Reunión con Adorni y Santilli
Sergio Zilotto con los tapones de punta en Casa de Gobierno
La agenda del Gobierno
Javier Milei: entre la renuncia de Lavagna, las dudas por los índices del Indec y las sesiones extraordinarias
Economía
Marcha atrás y renuncia en el INDEC
¿Qué quieren ocultar Milei y Caputo con la postergación del nuevo cálculo de la inflación?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de febrero de 2026
El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec
Dólar al alza, acciones en baja
A una semana de la promesa de actualizar las mediciones
Lavagna renunció porque Milei se niega a medir bien la inflación
Por
Leandro Renou
Sociedad
Artemis 2 tendrá que esperar hasta marzo
La Nasa postergó hasta marzo su misión a la Luna: las explicaciones oficiales
Sin la supervisión de personas, los algoritmos fueron capaces de crear su propia religión
Moltbook: una red social para robots que vuelve realidad las peores distopías
Por
Pablo Esteban
Protección de la infancia en la era digital
España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años
Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa
La Justicia francesa allanó la sede de X en París
Deportes
El delantero de la Sexta, al Napoli
Boca pierde a un juvenil por la patria potestad
Este miércoles
Copa Argentina: juegan Talleres-Argentino de Merlo y Platense-Argentino de Monte Maíz
El talentoso volante de la Selección tendrá dos meses de recuperación
Selección: Lo Celso, lesionado, no llegaría a la Finalíssima con España
Luego de su notoria ausencia en los ensayos de Barcelona
Williams presentó el FW48 y dio inicio a una nueva era