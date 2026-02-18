Omitir para ir al contenido principal
Portada
Branca de vuelta
Desde el sindicato que los nuclea, SiTraRePa, recordaron que el proyecto que debatirá la Cámara de Diputados este jueves también los perjudica: “Es un ataque brutal a todos”, sentenciaron.
18 de febrero de 2026 - 18:37
Temas en esta nota:
Reforma laboral
Uber
Rappi
CGT
Últimas Noticias
A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi
Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Roll Royce de Maradona
Por
Alejandro Duchini
Por
Flor de la V
Cuestionan a la CGT por no llamar a movilizar
Los trabajadores de apps se suman al paro general contra la reforma laboral
Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Chubut
Encontraron el cuerpo de Sofia Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
Exclusivo para
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
Agroquímicos en Pergamino
Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación
Por
Adriana Meyer
Es el viaje número 14 a Estados Unidos desde diciembre 2023
Milei a Washington, pese a todo
Por
Raúl Kollmann
El País
En contra de la reforma laboral
Paro general de la CGT: qué pasará con el transporte este jueves
Quedan sin efecto los despidos
Conflicto por el cierre de Fate: dictaron la conciliación obligatoria por 15 días
“No generará más empleo”
El duro comunicado de gobernadores peronistas por la reforma laboral
Cierre histórico en la industria nacional
Industricidio: el dueño de FATE ya había anticipado que Milei tiene “cierto menosprecio al capital nacional”
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026
En marzo habrá una nueva suba
Aumentaron los colectivos en el AMBA: cómo quedaron las tarifas a partir de este miércoles
Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres
Estanflación y pobreza al alza
El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento
Bolsillos apretados en Carnaval
Sociedad
Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Chubut
Encontraron el cuerpo de Sofia Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
Estado de salud delicado
Nuevo accidente con un UTV en la Costa Atlántica: una joven salió despedida y fue hospitalizada
El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho
Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
Deportes
Nueva tanda de prácticas
Franco Colapinto logró su mejor marca en Bahrein
Benfica defiende al ex Vélez
Tras el escándalo, Prestianni negó los insultos racistas a Vinícius Jr
El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero
River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar