El Mundo
Respuesta negativa de los ultraconservadores al cardenal argentino “Tucho” Fernández
Los lefebvrianos rechazan el diálogo con el Vaticano y ratifican que ordenarán obispos
La Fraternidad San Pío X desafía al Papa León XIV confirmando nuevas ordenaciones en julio. La decisión revive un conflicto que arrastra desde 1988 y ya derivó en excomuniones.
Por
Washington Uranga
20 de febrero de 2026 - 23:35
La ordenación de nuevos obispos sin la autorización del Papa León XIV es una falta grave que implica la expulsión de la Iglesia
(ALBERTO PIZZOLI, AFP -/AFP)
Vaticano
Papa León XIV
obispos
