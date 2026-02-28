Omitir para ir al contenido principal
Entrevista a Julio Ledesma, secretario general de Comercio en zona oeste

“Hay que hacer un paro por tiempo indeterminado”

El titular del Seoca cree que el paro contra la reforma laboral fue contundente, aunque espera mayor combatividad a la CGT.

Julio Ledesma es secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (Seoca), cuya jurisdicción abarca casi todo el oeste del conurbano.

La causa conocida como "El villazo", cincuenta años después

Recurso contra vergonzosa sentencia

Por Lorena Panzerini

Los técnicos de Ñuls y Central definen hoy los equipos titulares

Sin señales de Kudelka y una duda de Almirón

Río Arriba, un mega mural que refleja la rosarinidad

Por casi 900 millones de dólares

Suiza bloqueó activos millonarios venezolanos

Asume como nuevo secretario de Finanzas

Cambios en Economía: sale Alejandro Lew, entra Federico Furiase

Suba de 5,78%, lejos de lo que reclama el sector

El Gobierno actualizó el nomenclador de Discapacidad

Todos los aumentos que se vienen

Los servicios levantan el piso de inflación de marzo

El País

Se sancionó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Senado

El Gobierno logró bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Marcha contra la reforma laboral

“Esta ley abre la puerta del infierno”

Gestos de unidad para la reconstrucción del peronismo

Cómo fue el reencuentro entre Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto

Conflicto aeronáutico nacional

ANAC en alerta: asambleas sorpresa y amenaza de paro vuelven a tensionar los aeropuertos

Economía

En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior

El dólar se mueve hacia la puerta de salida

Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo

Podría ser así

Por David Cufré

Federico Furiase asume en reemplazo de Alejandro Lew

Nuevo secretario de Finanzas

Anotó una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Sociedad

Fallos, titubeos y postergaciones en la ciencia aeroespacial norteamericana

La NASA pospone para 2028 un nuevo alunizaje

La más antigua era la cuneiforme de las tablillas mesopotámicas con "apenas" 5.300 años

La escritura apareció 40 mil años antes de lo que se creía

El juicio comenzará antes de octubre con muchos imputados y pocos indicios

Comenzó la audiencia preliminar por Loan

Fue velada en Remedios de Escalada

Repatriaron el cuerpo de la joven argentina muerta en Estados Unidos

Deportes

Dirigirá al equipo ante Independiente Rivadavia

River: Escudero ya tomó las riendas en forma interina

La Ciudad fue sede de la competencia en 1951

Se cumplen 75 años de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires

Mientras River ultima detalles de contrato y aguarda por su llegada

Liga de España: el Alavés de Coudet cayó ante Levante

El ganador necesitó apenas una hora y siete minutos de juego

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en semifinales