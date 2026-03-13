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PortadaEl Mundo

Desde que comenzó la guerra

Más de 700 personas murieron en el Líbano por ataques israelíes

El líder Hezbolá, Naim Qassem, aseguró que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance de Israel en el sur del Líbano.

Libano Bombardeo
Bombardeo israelí a uncomplejo edilicio en Abbasiyyeh, Líbano. (KAWNAT HAJU/AFP)

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