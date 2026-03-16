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A los 78 años murió el periodista y relator Marcelo Araujo

📰 Se fue la voz que cambió el relato

Su estilo desenfadado le quitó solemnidad a las transmisiones de fútbol por televisión. Fue la cara de Fútbol de Primera y de Fútbol Para Todos.

Marcelo Araujo
Marcelo Araujo (Archivo -)

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