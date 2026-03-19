Una multitud de chicos asistió en Plaza de Mayo al recital de Madres
El rock del recuerdo
Miles de jóvenes ocuparon anoche Plaza de Mayo para asistir al festival de rock en el que se mezclaron los pañuelos blancos con consignas políticas y el rasguido de las guitarras. Dentro del histórico rectángulo, no había policías uniformados y hasta medianoche sólo se había registrado un incidente cuando actuaba Fito Páez, hostigado por fans de las bandas pesadas. A medianoche se aprestaba a hablar Hebe de Bonafini y a las 3.10 se iniciaba la marcha de las antorchas. Hoy, a las 18, recital.