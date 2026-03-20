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Central integrará el Grupo H de la próxima Copa Libertadores
El canaya andará por Quito, Caracas y Asunción
Desde el 7 de abril, Independiente del Valle, Universidad Central y Libertad serán los rivales en el máximo certamen sudamericano a nivel de clubes
20 de marzo de 2026 - 3:49
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