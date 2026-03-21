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PortadaCultura

El director Marco Bechis y la protagonista Antonella Costa hablan del film

“Garage Olimpo” se proyectará en la Lugones, a 50 años del golpe

El film es un gran ejemplo de cómo se puede narrar ese oscuro período de la historia sin recurrir a golpes bajos.

Laura Gomez
Por Laura Gomez
“Todas las víctimas coinciden en que la peor tortura es la incertidumbre". (Prensa -)

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