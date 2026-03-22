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Diálogo con David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos
“Cuando se desfinancia o se congelan las becas, el deporte se va apagando”
Los Murciélagos se preparan para la Copa Tango 2026, recibiendo a Tailandia e Inglaterra en Buenos Aires. A pesar del entusiasmo, preocupa el congelamiento de becas y la pérdida de poder adquisitivo.
Por
Florencia Castro
22 de marzo de 2026 - 12:26
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Los Murciélagos
Los Murciélagos se medirán en el Cenard ante potencias de Europa y Asia.
(Prensa -)
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Fútbol
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