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Diálogo con David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos

“Cuando se desfinancia o se congelan las becas, el deporte se va apagando”

Los Murciélagos se preparan para la Copa Tango 2026, recibiendo a Tailandia e Inglaterra en Buenos Aires. A pesar del entusiasmo, preocupa el congelamiento de becas y la pérdida de poder adquisitivo.

Por Florencia Castro
Los Murciélagos Los Murciélagos se medirán en el Cenard ante potencias de Europa y Asia. (Prensa -)

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