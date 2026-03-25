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PortadaBuenos Aires|12

BAFILMA, a 50 años del golpe

Películas bonaerenses para no olvidar

La plataforma audiovisual BAFILMA estrena una selección de largometrajes sobre la última dictadura cívico-militar, en el marco del ciclo “Todavía Cantamos”.

Rojo, de Benjamín Naishtat, tiene como escenario una típica ciudad pequeña de provincia. (Imagen Web)

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