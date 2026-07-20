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El País

A la espera de la confirmación de la visita del Papa

Los obispos invitan a la política a “la cultura del encuentro”

Preocupados por la situación social, iniciaron una ronda de encuentros con dirigentes y organizaciones sociales, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia.

Washington Uranga
Por Washington Uranga
Pastoral Buenos Aires - Obispos
Pastoral Buenos Aires - Obispos Pastoral Buenos Aires - Obispos Redes Sociales

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Economía

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Los salarios no alcanzan a la inflación

Ganancias

ARCA prorrogó el vencimiento

En el primer semestre el consumo cayó 11,5 por ciento

La carne de vaca, bien de lujo

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