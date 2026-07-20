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El País

Pelea por el poder en el Senado

Una denuncia contra el asesor de Victoria Villarruel abrió otro capítulo de la guerra con Patricia Bullrich

El secretario administrativo del Senado, Mario “Pato” Russo, fue acusado por amenazas por un dirigente del bloque libertario.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, enfrentadas por el rumbo del Gobierno y el manejo del Senado.

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