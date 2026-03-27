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El doblista zurdo se aseguró regresar a la cima tras su arribo a semifinales en Miami
Un nuevo hito para Horacio Zeballos: será número uno mundial en solitario
A semanas de cumplir 41 años, el marplatense desplazará al británico Neal Skupski y volverá a lo más alto del ranking de la ATP, esta vez sin compañía.
Por
Pablo Amalfitano
27 de marzo de 2026 - 2:13
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Zeballos junto a su compañero español.
(REDES SOCIALES)
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