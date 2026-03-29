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Ciclo en el espacio cultural de Villa Urquiza

Domus Artis inauguró su sala de escucha inmersiva

Fue recientemente acondicionada con el sistema de audio Dolby Atmos. Después del encuentro de este fin de semana, se seleccionarán nuevos proyectos para grabaciones, remezclas y futuras sesiones.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
Sala Domus Artis
Sala Domus Artis (Sin Credito)

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