Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Irán
Estados Unidos
Baltasar Garzón
Memoria, Verdad y Justicia
50 años del golpe
Mercedes Sosa
Tucumán
Inglaterra
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
"El infame Ramírez Hoffman" en el Teatro Opera
El ritual poético-musical de John Malkovich
Acompañado por músicos notables, el actor estadounidense ofició de narrador de un texto de Roberto Bolaño. Una puesta ascética y sutil, donde el personaje principal fue la palabra.
Por
Laura Gomez
29 de marzo de 2026 - 18:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
John Malkovich estuvo los 90 minutos detrás de una mesita con su laptop abierta.
(Gentileza Prensa El Infame Ramírez Hoffman)
Últimas Noticias
"El infame Ramírez Hoffman" en el Teatro Opera
El ritual poético-musical de John Malkovich
Por
Laura Gomez
La marcha del 24 tal vez marcó un quiebre
Por
Eduardo Aliverti
El ejercicio en formato de multiple choice
Las respuestas al bajón de la Scaloneta
Por
Juan José Panno
La nueva medida de la máxima entidad internacional
El COI dictaminó que no habrá deportistas transgénero en Los Angeles 2028
Por
Osvaldo Arsenio
Exclusivo para
Crece el PBI pero aumenta el desempleo
La economía viaja a dos velocidades
Por
Federico Kucher
Medida de la Justicia contra el periodista Marcelo Grandio
Impusieron restricciones al amigo de Adorni tras la denuncia de una testigo
Por
Eva Moreira
Después del 24, la política
Por
Jorge Alemán
Entrevista con la destacada nadadora cordobesa
Macarena Ceballos: “Se viene una camada de pibes muy fuerte”
Por
Marcos González Cezer
El País
La marcha del 24 tal vez marcó un quiebre
Por
Eduardo Aliverti
Llamó a la cantante "gorda comunista y cáncer"
La familia de Mercedes Sosa pide la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán
Medida de la Justicia contra el periodista Marcelo Grandio
Impusieron restricciones al amigo de Adorni tras la denuncia de una testigo
Por
Eva Moreira
Después del 24, la política
Por
Jorge Alemán
Economía
Más del 12% de la población activa busca trabajo
La desocupación en CABA afectó a 126.000 personas en el cuarto trimestre de 2025
Un cambio de clima
Por
Carlos Heller
El Gobierno vende una supuesta ayuda de Trump, pero ya estaban calculando cómo pagar
Los amigos y enemigos detrás del caso YPF
Por
Leandro Renou
YPF de los argentinos
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Hay al menos siete heridos
Inglaterra: un hombre embistió con su auto a una multitud en la ciudad de Derby
Había sido descolgado por orden del gobierno porteño
Vecinos de la Villa 31 reinstalaron el cuadro de Evita en el frente de una iglesia
Llamó a la cantante "gorda comunista y cáncer"
La familia de Mercedes Sosa pide la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán
Jornada pesada e inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 29 de marzo
Deportes
El ejercicio en formato de multiple choice
Las respuestas al bajón de la Scaloneta
Por
Juan José Panno
La nueva medida de la máxima entidad internacional
El COI dictaminó que no habrá deportistas transgénero en Los Angeles 2028
Por
Osvaldo Arsenio
Antonelli es el líder de campeonato más joven de la historia
El intruso que cambió el Gran Premio de Japón
Por
Malva Marani
El piloto italiano de Mercedes ganó su segundo Gran Premio al hilo
Fórmula 1: Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Colapinto finalizó decimosexto