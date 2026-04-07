Jornada de marchas y cortes de calle en todo el país contra el ajuste de Javier Milei

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Más de 900 mil beneficiarios se verán perjudicados tras la decisión del Gobierno Nacional.
07 de abril de 2026 - 16:00
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