Una ley propone priorizar el interés de los niños y niñas
El caso público de la artista Cazzu impulsó un proyecto de ley para cortarle el chorro a los padres ausentes
La “Ley Cazzu” se “importó” a la Argentina a fines de marzo: el proyecto de ley es impulsado por el senador Carlos Linares y la organización Abogadas Feministas AMBA. La iniciativa apunta a algo muy concreto: permitir la suspensión provisoria de la responsabilidad parental cuando uno de los progenitores incumple sus obligaciones, para destrabar decisiones cotidianas que afectan a niños, niñas y adolescentes.