¡Na’ nechepa! Ley Octorina: la lucha por nombrar el odio racial y sanar el territorio-cuerpo
En el Chaco salteño, las mujeres originarias transforman el dolor histórico en herramienta jurídica. La Ley Octorina no es solo un proyecto legislativo; es el grito de generaciones de niñas y mujeres Wichí que exigen que el Estado deje de tratar las violaciones grupales como una «costumbre» y las reconozca como lo que son: crímenes de odio racial. “Lo que no se nombra, no existe”. Así lo advierte Tujuay Zamora Gea en una lucha por romper el silencio y avanzar hacia el abordaje de estas violencias.