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Kicillof inauguró el centro universitario Nº50 del Programa Puentes en Carlos Tejedor
Kicillof: “Queremos que el interior bonaerense sea protagonista”
El nuevo establecimiento académico es el primero de su tipo en el partido y demandó una inversión de 250 millones de pesos. Ya son más de 15 mil los bonaerenses beneficiados por esta política pública.
Por
Juan Manuel Meza
11 de abril de 2026 - 0:00
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Kicillof inauguró el centro universitario Nº50 del Programa Puentes
Kicillof inauguró el centro universitario Nº50 del Programa Puentes
(Diego Nasello)
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