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Este martes en La Bombonera

Copa Libertadores: Boca quiere seguir sumando ante Barcelona de Ecuador

Aunque el domingo tiene el Superclásico, Úbeda pone todo contra los ecuatorianos. La única duda es Merentiel o Giménez. También juega Estudiantes, obligado a ganar contra Cusco en La Plata.

Boca
A Milton Giménez se le abrió una oportunidad con la rotación del sábado y la lesión de Merentiel. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

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