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Una jornada para protestar contra los efectos del ajuste permanente
Los científicos se unen con obreros despedidos
Mañana, a las puertas de Fate, en Victoria, el Conicet y otras agencias de CYT llevarán sus reclamos para unirse a los que quedan afuera por el guadañazo a la industria.
Por
Pablo Esteban
17 de abril de 2026 - 22:01
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Protesta
Ciencia para unir luchas, una jornada para defenderse en varios ámbitos.
(Archivo -)
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