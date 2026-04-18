Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz

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El anuncio se hizo mientras se mantiene la tregua. Trump sostenía que un acuerdo de paz con Teherán estaba cerca. La república islámica afirma que hay “actas de piratería” de parte de Washington.

irán El buque USS Abraham Lincoln transitando por el mar Arábigo. (EFE -)

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