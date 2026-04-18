Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Donald Trump
Israel
Libano
Medio Oriente
intendentes
Luis Caputo
denuncia
Manuel Adorni
encuestas
Javier Milei
Daniel Scioli
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
El Gobierno fue a la Justicia para no pagarle a las universidades
📰 La última jugada de la Casa Rosada
Los colegios preuniversitarios se movilizaron por el cumplimiento de la ley. Los docentes secundarios hicieron una Marcha de antorchas.
18 de abril de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Docentes Marcha de Antorchas desde Av Corrientes y Callao al Obelisco. 17/04/2026. CABA
Los docentes en la Marcha de Antorchas, que partió desde Corrientes y Callao hacia el Obelisco.
(Valeria Ruiz)
Últimas Noticias
Estrenó “Sarmiento, la clase” en el CCC
Juan Leyrado: “Gastan millones en guerras en un mundo empobrecido”
Por
Emanuel Respighi
Este sábado, de 10 a 21, en Exaltación de la Cruz
“Raizal”, un festival de naturaleza y arte
Por
Silvina Friera
Aumentaron un 43% los casos en la Oficina Municipal del Consumidor
Un mapa de reclamos que expone una gran crisis
Una licitación para remodelar la guardería náutica
Se moderniza la costa central
Exclusivo para
El viernes 24 de abril
Por los despidos, el SMN anunció un paro y podría haber cancelaciones de vuelos
Colapso
Por
Sandra Russo
Solicitó que se fije la fecha
Tras el show de “Pity” Álvarez en Córdoba, el fiscal de la causa por homicidio pidió que se reanude el juicio
La señal ESPN anunció oficialmente que adquirió los derechos de TV
La Copa del Mundo ya tiene canal
El País
El Presidente reconoció su derrota al despotricar en la reunión de la ANCHAM
El walking dead
Por
Luis Bruschtein
Primeras imágenes del naufragio
La crisis del gobierno se expresa también con la pelea entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan
Por
Eva Moreira
Las razones del respaldo de Milei, las críticas internas y las nuevas medidas judiciales
En fase de negación: Adorni busca recuperar protagonismo y se burla de las denuncias
Por
Sebastián Cazón
Un juez laboral dio por tierra los argumentos libertarios y reafirmó su competencia
A pesar de los intentos del Gobierno, la reforma laboral sigue suspendida
Por
Irina Hauser
Economía
Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados
Aquí ya no podemos hacerlo
Por
David Cufré
En Factoría, para todos los sectores productivos
Amplían el Régimen de Aduana
El Banco Central redujo la exigencia de efectivo mínimo diario
El Gobierno baja los encajes
Por
Juan Garriga
Bancos de inversión y varias de las grandes petroleras
Ganancias en alza: algunos se beneficiaron con la guerra
Por
Javier Lewkowicz
Sociedad
El viernes 24 de abril
Por los despidos, el SMN anunció un paro y podría haber cancelaciones de vuelos
Tocará este sábado gratis en Plaza de Mayo
DJ Padre Guilherme: “El papa Francisco nos desafió a ir a las periferias de la sociedad”
Por
Valentino Vitolla
Solicitó que se fije la fecha
Tras el show de “Pity” Álvarez en Córdoba, el fiscal de la causa por homicidio pidió que se reanude el juicio
Todo Remedios de Escalada festejó su regreso
Emotivo semaforazo por la vuelta de Pablo Grillo al barrio
Deportes
Con el DT Gustavo Álvarez, el Ciclón se mantiene invicto tras cinco partidos
San Lorenzo, un equipo que se hace al andar
Por
Lucas Gatti
Dirigirá al Union Berlín ante el Wolfsburgo, este sábado por la Bundesliga
Marie-Louise Eta, la DT que hará historia
Por
Malva Marani
La señal ESPN anunció oficialmente que adquirió los derechos de TV
La Copa del Mundo ya tiene canal
Presentan el libro Las Calles no olvidan, perfiles de grandes jugadores del ascenso
La magia del fútbol, más allá de las grandes luces