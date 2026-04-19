📰 Nada que perder - Clone

Escritor y periodista, Pedro Juan Gutiérrez impactó de lleno en la literatura de habla hispana con su “Trilogía sucia de La Habana”, una catarata narrativa de historias urbanas crudas y luminosas a la vez, manual de supervivencia y celebración del cuerpo y el sexo. Ahora los lectores argentinos pueden acceder con la publicación de ”La línea oscura” (Nebliplateada), a su producción de poesía sostenida en un arco de casi veinticinco años, entre 1994 y 2018: compilación que no solo reúne libros dispersos sino que permite revisar una evolución estética y una autobiografía poética reorganizada desde el presente.