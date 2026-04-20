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PortadaRosario|12

Universidad, La guera bajo la lupa de la antropología

La complejidad de Malvinas hoy

La antropóloga Rosana Guber hizo una reflexión crítica sobre cómo la intelectualidad argentina procesó el conflicto de 1982.

Victoria Arrabal
Por Victoria Arrabal

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Recital en la cancha de Ferro

Las pastillas del abuelo: celebración de un cuarto de siglo a puro rock and roll

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El filósofo japonés habla de su libro “Los indios de Israel”

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Denuncias variadas en torno a la Secretaría de Niñez provincial

Denuncian precarización sumada al hostigamiento

Por Ignacio Cagliero

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Fondo de Cultura Económica publicó “Los dueños de la tierra”

La novela de David Viñas que discutió la relación entre propiedad, Estado y violencia

Nuevo lanzamiento en vinilo

Editan grabaciones inéditas de John Coltrane

Una multitud corrió por el Hospital de Niños en La Plata

Una carrera en la República de los Niños

Vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv y acuerdo en IA

Milei refuerza sus lazos con Netanyahu: conferencia de prensa conjunta, halagos y anuncios

El País

Peligroso alineamiento con Israel y Estados Unidos en medio de la guerra

Más provocaciones, Milei insiste con el traslado de la embajada argentina a Jerusalén

Por Melisa Molina

Días de lamentos para el Gobierno

Algo se viene, aunque nadie sepa qué exactamente

Por Eduardo Aliverti

El Papa, las guerras y la Humanidad mamarracho

Por Mempo Giardinelli

Durante años buscó a su hijo y a su nuera, secuestrados por la dictadura

Murió a los 101 años Visitación de Loyola, Madre de Plaza de Mayo

Economía

Las perspectivas del sector petrolero para la próxima década

“Vaca Muerta fue concebida como proyecto exportador”

Por Raúl Dellatorre

Empresas que despidieron trabajadores y traen la mercadería de afuera

De fábrica nacional a importar los productos

Por Bernarda Tinetti

En CABA

Repuntó el costo de la construcción

Los mejores 20 meses

Por Hernán Letcher

Sociedad

Crimen masivo en Louisiana, EE.UU., por un problema doméstico

Asesinó a ocho niños, siete de ellos sus hijos

“Los voy a matar a tiros”, dijo un estudiante de 13 años a los docentes en La Pampa

Una amenaza oral de tiroteo escolar

La habría asesinado su pareja, en Claypole

Un niño desenterró a su madre muerta en el patio

La rave del cura DJ

Los detalles de una fiesta electrónica inédita en Plaza de Mayo

Por Flavio Rapisardi

Deportes

El conjunto de Ubeda ganó el Superclásico y se acerca a la clasificación

Boca tuvo su fiesta en Núñez, y River dejó el invicto el día menos esperado

Por Adrián De Benedictis

El técnico de River luego de perder en el Superclásico

Eduardo Coudet: “Es imposible que no te pegue esta derrota”

La aparición de un condimiento extra en el partido

Los papeles sin el viento en la cancha

Por Juan José Panno

Derrota y piñas en Luque

Colombia goleó a Argentina en la final del Sudamericano Sub 17