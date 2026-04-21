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El País

Piden que no se cierre la causa por un brutal ataque policial en una marcha

El policía “desaforado” que provocó múltiples fracturas a una manifestante

“Me dañaron físicamente y dañaron mi derecho a manifestarme”, dijo Cintia Castellanos, herida con fracturas mútiples tras el ataque de un policía de la Ciudad. Sus abogadas reclaman que la fiscal mantenga abierta la causa penal contra el efectivo que la lastimó, a quien se ve nítidamente en la reconstrucción que hizo Mapa de la Policía con el aporte ciudadano de registros.

Por Adriana Meyer
El ataque policial a Cintia Castellanos, un documento que consta en el expediente. Gentileza Cadep. (Cadep Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

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