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Buenos Aires|12

Roberto Félix Rodríguez Riso descubrió su pasión por el tablero y hoy juega con sus nietos

Ajedrez y memoria activa: la vida de un jubilado de Adrogué

Un vecino del sur del conurbano participa del programa para adultos mayores de la Universidad de Almirante Brown donde comparte con otros jubilados, se entretiene y estimula sus capacidades

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Jugando en la UNAB
Rodríguez Rosi jugando con sus nietos al ajedrez en una reunión familiar. (Gentileza -)

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