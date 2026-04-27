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Sociedad

Se lo conoce como “Gerbich negativo” y fue reportado por un equipo del Hospital Posadas

Científicos argentinos identifican seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro

Tres de las seis personas están embarazadas, por lo que conocer su condición podría ser relevante para prevenir enfermedades en los recién nacidos.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
vale4-11/02/2025
Grupos sanguíneos El descubrimiento en el Posadas puede salvar vidas. (Archivo)

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