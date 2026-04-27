Científicos argentinos identifican seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro

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Tres de las seis personas están embarazadas, por lo que conocer su condición podría ser relevante para prevenir enfermedades en los recién nacidos.
Por
Pablo Esteban
27 de abril de 2026 - 20:20
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Grupos sanguíneos
El descubrimiento en el Posadas puede salvar vidas.
(Archivo)
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