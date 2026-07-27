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Nuevo enemigo público

La cruzada racista por el control de la humanidad

Una cumbre del Departamento de Estado en Washington rediseña la doctrina de seguridad internacional: la izquierda global, los movimientos sociales y el progresismo pasan a ocupar el lugar del nuevo “enemigo público” de la civilización occidental.

Melquideceded Blandón Mena
Por Melquideceded Blandón Mena
Donald Trump President of the United States speaks with Marco Rubio United States Secretary of State during his press conference at the 2026 G7 Summit in EVIAN LES BAINS in HAUTE SAVOIE in FRANCE on June 17 2026. Donald Trump President des Etats Unis echange avec Marco Rubio secretaire d Etat des Etats Unis lors de sa conference de presse au Sommet du G7 2026 a EVIAN LES BAINS en HAUTE SAVOIE en FRANCE le 17 juin 2026. (Photo by Marco Goncalves / Hans Lucas via AFP)
FRANCE-EVIAN-LES-BAINS-G7-DONALD-TRUMP-MARCO-RUBIO-PRESS-CONFERENCE Donald Trump President of the United States speaks with Marco Rubio United States Secretary of State during his press conference at the 2026 G7 Summit in EVIAN LES BAINS in HAUTE SAVOIE in FRANCE on June 17 2026. Donald Trump President des Etats Unis echange avec Marco Rubio secretaire d Etat des Etats Unis lors de sa conference de presse au Sommet du G7 2026 a EVIAN LES BAINS en HAUTE SAVOIE en FRANCE le 17 juin 2026. (Photo by Marco Goncalves / Hans Lucas via AFP) AFP. Hans Lucas via AFP

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