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Economía

El conflicto con Irán vuelve a impactar localmente. Sube el riesgo país

Caen las reservas en dólares y los bonos de la deuda

Temores por una prolongación del conflicto en Medio Oriente. El barril de crudo en torno a 110 dólares. Aquí, el riesgo país trepó a 590 puntos

Pese a la inestabilidad, Economía sigue renovando deuda (Jorge Larrosa)

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