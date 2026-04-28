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Rosario|12

JODITA

Notificaciones a padres por amenazas (Gobierno de la provincia de Santa Fe)

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Once gendarmes imputados por apropiarse de droga incautada

Vendían lo que debían decomisar

Trágico episodio en la Escuela Nº 117, de zona sur

Dolor y dudas por la muerte de una alumna

Tres analistas debaten sobre la inteligencia artificial en el mundo actual

Cuando el algoritmo habla: el psicoanálisis frente a la nueva escena tecnológica

Por Oscar Ranzani
Debe resarcir a la expareja por su aporte a la unión convivencial

Para equiparar una “asimetría estructural”

Exclusivo para

La irrupción de un hombre armado generó dudas en torno a la protección de Trump

La Casa Blanca no implementó el mayor nivel de seguridad para la cena de corresponsales

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi

El País

Pidieron la indagatoria de Andrés Vázquez

El colmo de un titular del ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

Por Irina Hauser
Reunión con trabajadores de prensa

Los obispos católicos respaldan a los periodistas de Casa Rosada

Por Washington Uranga
Le exigen a los rectores informes de incumplimiento docente

El Gobierno contra la Universidad

Pide la nulidad del fallo y recusa al juez Pesino

Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

Economía

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

La consultora Scentia reflejó una fuerte caída de ventas del 6,1 pro ciento en marzo

Dos años enteros de caída del consumo

Por Leandro Renou

Sociedad

Las familias pagarán los gastos de los operativos

Córdoba multará las amenazas falsas de atentados en escuelas

Junto con la licitación vinieron las protestas

CABA: construirán estacionamientos subterráneos debajo de las plazas

Por Santiago Brunetto
Fue trasladado al Hospital Ramos Mejía

Un hombre cayó desde seis metros sobre un auto en Recoleta

Hace más de un mes

Están prófugos los acusados de abusar a la niña santiagueña que estuvo internada en Buenos Aires

Deportes

Ubeda ya no camina al borde del abismo

Por Daniel Guiñazú
Arrancan las semifinales de la máxima competición europea

Champions League: PSG-Bayern, promesa de gran espectáculo

Luego de la violenta reacción

La histórica sanción que podría recibir Esteban Andrada

Boca presenta este martes su equipo de memoria ante Cruzeiro en Brasil

Vuelven las noches coperas por la Libertadores y la Sudamericana